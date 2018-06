Notre Dame de Vignes : parents et enfants remercient une institutrice pour ses 32 ans passés dans l'enseignement

VÉGANISME





Ils ne mangent ni viande, ni poisson, ni miel, ni œufs, ni lait, ni produits laitiers. Ils ne portent évidemment pas de fourrure et boycottent les matières comme le cuir, la laine et la soie. S'ils se battent contre la souffrance et l'asservissement des animaux, et modifient profondément leur mode de vie, c'est pour constituer un mouvement qui, à leurs yeux, sauvera la planète du désastre. Qui sont-ils ? Pour le savoir, LCI a enquêté.