Notre-Dame-des-Landes : dans quel état d'esprit sont les habitants de la Zad ?

"Oui il y a des gens qui habitent ici, qui sont prêts à résister", répond Camille. "Mais c’est aussi une image très réduite, très anxiogène, de dépeindre cela comme un petit groupe de pré-terroristes. C’est fait pour décrédibiliser le mouvement". Car la Zad, c’est aussi un mélange de multiples mouvances, de philosophies, de visions politiques différentes. Il y a bien sûr, une part de fantasme. Mais aussi une réalité très pragmatique. La Zad est une micro-société, avec ses paradoxes et ses contradictions. Cela a d’ailleurs pu être sujet à frictions, entre l’Acipa et les Zadistes, par le passé. "On leur a souvent reproché de gâcher leur communication en étant 'sectaires'", raconte Julien Durant, évoquant des comportements qui peuvent parfois friser la "dictature". "On leur a martelé qu’il ne fallait pas que la zone se referme sur elle-même. Ce n’est pas toujours facile, mais cela fait partie des contradictions de la Zad, qui veut faire primer le collectif, mais qui parfois est déchiré par ses individualités."





Mais des avancées se font : "Par exemple, on est tout près d’arriver à un accord sur la libre circulation sur la zone, une fois le projet abandonné", explique le porrte-parole de l'Acipa. "Il y a vraiment une logique de dialogue." L’hypothèse avancée est aussi que si l’Etat et les opposants s’entendent pour redistribuer les terres, les Zadistes les plus radicaux - ils ne sont pas la majorité - se retrouveraient marginalisés.





Diverse et mouvante, telle est la Zad. Ce qui est certain, note un journaliste de presse locale, c’est que les Zadistes affichent aujourd’hui une "opération séduction". "Il y a eu à une époque des relations très compliquées entre les journalistes et les Zadistes", raconte-t-il, rappelant les caillassages passés de véhicules ou de caméras de journalistes. "Mais aujourd’hui, depuis la médiation, on est dans une toute autre situation : après nous avoir tapé dessus, ils savent nous utiliser à grands coups de sourires, d’amabilité... C’est quelque chose qu’ils savent quand même très bien manier."





Car la Zad sait garder ses mystères, derrière ses sourires. Les journalistes peuvent ainsi venir en reportage sur la zone. "Mais c’est une visite guidée, vraiment guidée", dit le journaliste. "C’est comme à Chambord : tu ne vas pas dans toutes les pièces. Alors on te montre la bibliothèque, le pain, mais tu ne peux pas te balader comme ça sur la Zad." Le climat lui semble toutefois apaisé : "On sent qu’ils sont globalement confiants, et que l’atmosphère est globalement détendue", analyse-t-il. "Ils se disent qu’ils sont en passe de gagner la partie. Après, si c’est un 'oui' à l’aéroport, ce sera véritablement chaud. Mais je ne pense pas qu’on s’achemine vers ça... "