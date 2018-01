Notre-Dame-des-Landes : l'évacuation de la ZAD s'annonce à haut risque

Dans les prochains jours, la décision de l'exécutif sur l'épineux dossier de Notre-Dame-des-Landes devrait être rendue publique. Le projet d'aéroport verra-t-il finalement le jour ou sera-t-il définitivement abandonné ? Dans tous les cas de figure, il faudra prendre une décision concernant les quatre cents à cinq cents occupants illégaux de la ZAD, la "zone à défendre". Ce mardi 16 janvier 2018, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, a affirmé que la zone sera évacuée de ses "éléments les plus radicaux". D’après notre enquête, ce sera l'une des opérations les plus périlleuses pour les forces de l'ordre.



