Notre-Dame-des-Landes : la "zone à défendre" est maintenant une "zone à déblayer"

Après que le gouvernement a renoncé au projet de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, il a exigé que la circulation soit très vite rétablie dans cette zone. Depuis ce matin, bénévoles, sympathisants, paysans et habitants des villages voisins se sont prêtés main forte pour rendre la route à nouveau praticable. Les pneus, les carcasses de voitures et autres objets ayant limité l'accès à la zone ont été retirés. Toutefois, gendarmes et journalistes n'y sont toujours pas autorisés. Les travaux de déblaiement devraient durer deux jours.



