Notre-Dame-des-Landes : les contrôles s'intensifient aux abords de la ZAD

La route départementale qui traverse la ZAD est toujours bloquée ce jeudi 18 janvier. Les Zadistes ont encore une semaine pour dégager les routes et quelques semaines supplémentaires pour évacuer les lieux qu'ils occupent illégalement. C'est ce qu'a décidé le gouvernement. Les trois cents Zadistes de Notre-Dame-des-Landes vont-ils obéir ?



