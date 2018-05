Notre-Dame-des-Landes : les opérations d'expulsion ont repris

Dans la Zad de Notre-Dame-des-Landes, près de 2 000 gendarmes sont mobilisés pour évacuer une centaine de squats dont les projets agricoles n'ont pas été régularisés. Sur place, les forces de l'ordre ont détruit les barricades construites par les zadistes. Une fois le périmètre sécurisé, les officiers de police judiciaire et les huissiers constatent les lieux avant de démarrer les opérations.



