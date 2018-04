Notre-Dame-des-Landes : les zadistes acceptent l’offre du gouvernement sur les projets nominatifs

À l'issue d'une réunion de plus de deux heures, la préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein, a salué le travail réalisé : "Ils ont fait un gros travail, il faut le reconnaître, et ils ont amené une vingtaine de projets nominatifs, donc le nom, une adresse, un projet qu'on va bien sûr examiner de près d'ici lundi soir". Selon la représentante de l’Etat, les zadistes ont déposé 28 projets agricoles, et douze projets artisanaux et de distribution.