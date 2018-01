Notre Dame des Landes : les zadistes annoncent le déblaiement de la "route des chicanes"

"On vous invite donc à venir lundi 22 janvier, dès 10h au "Lama Faché" autour d'un café, pour reboucher les trous et enlever les chicanes", écrivent ces opposants dans un document intitulé "invitation à chantier collectif sur la D281". "Prendre cette décision, c'est sûr, n'a pas été facile et ce n'est pas seulement de gaité de coeur que nous voulons transformer cette route" mais "c'est parce que nous pensons un futur commun et avons confiance dans notre force collective que nous vous appelons à faire ce chantier entre 'nou'+, sans la presse, dit l'Acipa.





La route des chicanes était obstruée depuis cinq ans par divers obstacles (pneus, épaves de véhicules, barricades en tous genres) et "gardée" quasiment en permanence depuis des cabanes et miradors.