Notre-Dame-des-Landes : pourquoi ça coince entre les zadistes et le gouvernement

Donner son nom, c'est justement ce qui dérange bon nombre de zadistes. Jugeant la procédure de régularisation trop individuelle, certains réclament un formulaire permettant de déclarer leur projet d’activités à titre collectif. D'autres craignent également que le fait de donner leur nom les expose à des poursuites judiciaires.





Cette date butoir du 23 avril, présentée par Nicolas Hulot comme une "main du gouvernement" tendue aux opposants, est qualifiée par ces derniers de "compte à rebours infernal" et même de "pistolet sur la tempe" par Dominique Fresneau, le coprésident de l’Acipa, l'association historique d'opposants à l'aéroport.





Interrogée dans Le Monde, Sarah, 29 ans, estime que "ce n’est pas possible de pondre un projet agricole durant un siège militaire comme celui-là. Et puis nous, habitants de [la ferme des] '100 noms', on déclare quoi comme parcelle ? Les forces de l’ordre nous ont virés, elles ont tout détruit". À propos du formulaire individuel, cette zadiste "n’a pas envie de faire un truc bidon" et dit vouloir "trouver une manière de se régulariser, mais il faut aussi que les autorités fassent avec qui on est".