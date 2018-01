Notre-Dame-des-Landes, un feuilleton qui a duré 50 ans

L'idée de construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes remonte à 1968. Depuis le début, une partie des habitants s'est opposée à ce projet qui a été imaginé pour absorber la hausse du trafic aérien et remplacer l'aéroport existant à Nantes. A cause de la crise pétrolière, il a été mis de côté jusqu'au début de l'année 2000. Que va-t-il se passer après l’abandon de ce projet par le gouvernement ? On en parle avec Christophe Jakubyszyn, chef de service politique de TF1.



