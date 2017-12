La France compte officiellement 66 millions d'habitants

Presque 300 000 de plus en un an. Selon des chiffres définitifs publiés mercredi par l'Insee, Plus de 66 millions de personnes vivaient en France métropolitaine et dans quatre départements d'outre-mer au 1er janvier 2015. En moyenne, la population augmente de 0,5% par an depuis 2010. Selon l'institut de la statistique, en 2015, la France comptait 1,5 million d'habitants de plus qu'en 2010.