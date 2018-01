Nouveau contrôle technique plus dur et plus cher : 127 "défaillances critiques" à réparer sous peine d'immobilisation du véhicule

Dans les centres de contrôle et chez les concessionnaires, on s'attend à un engorgement, conséquence de l'entrée en vigueur de la nouvelle directive. Un engorgement dû à l'augmentation prévue du nombre de contre-visites. "Aujourd'hui, nous avons un taux de contre-visite de 18 % dans nos centres", souligne dans Le Figaro Eric Sarfati, président de SGS France, qui détient quelque 32 % des centres AutoSécurité et SécuriTest. "Nous pensons que près d'un véhicule sur deux pourrait avoir à revenir en contre-visite" avec la nouvelle réglementation.





Et puisque le nombre de points de contrôle augmente, la durée du contrôle va, elle aussi, augmenter, ce qui entraînera une baisse de rentabilité. Afin de lutter contre cela, SGS a d'ores et déjà prévu une hausse des tarifs de contrôle technique de 15 à 20 %. Et Eric Sarfati prévient : les contre-visites seront elles aussi payantes, contrairement à l'heure actuelle. "Nous serons obligés de facturer car le contrôleur devra passer plus de temps pour vérifier que les défaillances majeures ou critiques ont bien été résolues", explique dans le quotidien le PDG de l'entreprise.