Nouveau séisme d'origine humaine ressenti à Strasbourg : ce que l'on sait

La terre a tremblé dans la nuit de vendredi à samedi à Strasbourg. Selon le Réseau national de surveillance sismique (Rénass), il s'agissait d'un séisme de magnitude 2,8, dont l'épicentre était une nouvelle fois situé dans le secteur de la commune de La Wantzenau, au nord de la ville. Les secousses se sont produites à 2h49. Elles étaient "induites", indique cette même source, ce qui signifie que leur origine est humaine.

Contrairement à des séismes "classiques" liés à des mouvements de plaques tectoniques, ceux ressentis dans le secteur n'ont pas une cause naturelle. L'épicentre est en effet situé tout près d'un site qui accueillait un projet de centrale géothermique conduit par l'entreprise Fonroche, au nord de Strasbourg, sur les communes de Vendenheim et Reichstett. La préfecture du Bas-Rhin avait annoncé le 7 décembre l'arrêt définitif de ce projet, après plusieurs autres séismes "induits" plus ou moins intenses (dont un de magnitude 3,5 début décembre). "Ce projet, implanté dans une zone urbanisée, n'offre plus les garanties de sécurité indispensables et doit donc être stoppé", avait annoncé la préfecture.