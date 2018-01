Nouveau Vélib : pourquoi son installation tourne au "cauchemar"

Plus léger, aidé d'une assistance électrique, bénéficiant de centaines de stations supplémentaires... Le nouveau Vélib avait tout plaire, mais son installation se révèle chaotique. Après de nombreuses plaintes d'usagers et des retards de plusieurs semaines, la mairie de Paris a décidé de hausser le ton.





"Nous mettons la pression sur le nouveau gestionnaire pour accélérer ce service essentiel à la mobilité parisienne", a affirmé mercredi Anne Hidalgo lors de ses voeux aux élus. La veille, son adjoint aux Transports, Christophe Najdovski, avait indiqué qu'il était "clair que nous ne sommes pas du tout satisfaits de la prestation du nouveau prestataire".





Tout en pointant la responsabilité du nouvel opérateur Smovengo, la maire a tenu à rappeler "qu'il s'agit ni plus ni moins que de créer le plus grand service de vélo partagé en Europe qui va être utilisé pour les 15 ans qui viennent". Et d'ajouter que "ce n'est pas dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier que [ce changement] peut se faire", en évoquant une application du code des marchés publics "plus compliquée quand il y a un changement de concessionnaire".