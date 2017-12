Faut-il prendre des résolutions en début d'année ? Oui, mais il faut être raisonnable pour les tenir

Comment faire ? c'est tout simple. Se fixer des objectifs simples à réaliser et dans l'idéal, ne se fixer qu'un seul objectif qui doit avoir du sens et correspondre à notre quotidien. Ne pas mettre la barre trop haute, si on ne le sent pas et surtout, se laisser du temps car cela va demander des efforts et de l'implication personnelle. En gros, vous voulez vous remettre au sport ? Faites en petit à petit, prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur, allez au travail en vélo plutôt qu'en voiture par exemple. Si vous tentez un semi-marathon le 2 janvier, vous aurez de grandes chances d'échouer et donc de vous dire que vous n'en êtes pas capable.





Vous voulez entamer un régime ou baisser votre consommation de chocolat ? Fixez-vous déjà l'objectif d'un demi-sucre dans le café et d'un carré de chocolat quotidien plutôt que de tout arrêter du jour au lendemain, au risque de replonger et d'avaler une tablette entière le premier week-end venu.





Vous pouvez aussi tenir un petit journal de bord, dans lequel vous consignerez vos progrès quotidiens. Cela vous permettra de visualiser vos efforts et la fierté n'en sera que plus grande car vous pourrez réellement les quantifier. Notez par exemple, le nombre de kilomètres marchés dans la journée et faites le compte à la fin de la semaine. Rappelez-vous, enfin, que le meilleur moyen de tenir ses engagements et nos résolutions est d'y trouver un minimum de satisfaction et pourquoi pas de plaisir.