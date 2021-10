Nouvelle-Aquitaine : opération "adopte une poule" dans le Lot-et-Garonne

Une association de Lot-et-Garonne, nommée Champs libres aux poules, organise une opération "adopte une poule". Après avoir récupéré les volatiles destinés à l'abattoir, elle les propose à l'adoption. L'association vient ainsi de sauver 700 de ces petits animaux à plumes, qui ont ensuite été adoptés par des familles.

Quant aux éleveurs, "cela leur permet de faire éviter l'abattoir à une partie de leur cheptel". D'ailleurs, "ce sont de plus en plus eux qui nous contactent", explique à LCI, dans la vidéo en tête de cet article, Heidi Carneau, fondatrice de l'association.

Et d'ajouter : "Certains éleveurs nous les donnent, d'autres nous les vendent. Et on les paye en général plus cher que ce qu'ils peuvent percevoir de l'abattoir. Donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant."