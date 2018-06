Nouvelle grève à la SNCF : les départs en vacances perturbés ?

C'est la dernière ligne droite pour la fameuse grève perlée à la SNCF. Elle va se terminer jeudi 28 juin. En théorie en tout cas, parce qu'en réalité ça continue. Si les syndicats cheminots parviennent à mobiliser pendant ce premier gros week-end de départ en vacances, d'autres jours de grève pourraient être annoncés dans la foulée. Par ailleurs, ils seront peut-être moins mobilisés, car certains craignent de ne plus avoir les moyens de poursuivre le mouvement.



