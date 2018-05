Nouvelle tendance : récupérer les palettes de bois pour meubler la maison

En terme de décoration et de mobilier, de bonnes idées et quelques compétences suffisent pour transformer une simple palette de bois en meubles. Il s'agit d'une nouvelle tendance qui touche les professionnels de l'ameublement et les particuliers. Cette nouvelle mode permet de consommer autrement et de faire de la récupération.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.