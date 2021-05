Nouvelle tribune de militaires : "Ce n’est pas aux armées de dire ce qui est bon ou mauvais"

"Agissez, mesdames et messieurs. Il ne s'agit pas, cette fois, d'émotion sur commande, de formules toutes faites ou de médiatisation. Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres. Il s'agit de la survie de notre pays, de votre pays", écrivent les auteurs dans ce texte adressé au président de la République, aux ministres, aux parlementaires et aux officiers généraux.

Deuxième salve, mais anonyme cette fois. Moins de trois semaines après un premier texte controversé, le magazine Valeurs actuelles a publié, dimanche 9 mai dans la soirée, une nouvelle tribune de militaires appelant à la "survie" de la France où, selon eux, "la guerre civile couve". Rédigée de manière anonyme, le texte est présenté sous la forme d’une pétition et dénonce notamment "le chaos et la violence" qui frappe le pays.

"Les deux tribunes sont instrumentalisées à des fins politiques", a réagi ce lundi le général Jérôme Pellistrandi (voir la vidéo ci-dessus). "Ce n’est pas aux armées de dire ce qui est bon ou mauvais", estime le rédacteur en chef de la revue Défense nationale sur LCI. D’autant que, dit-il, le constat d’une fracturation de la société est connu. "Participons au débat, apportons notre expertise, mais pas de cette façon-là car cela instrumentalise nos armées, et encore plus en cette période électorale", insiste le militaire qui conclut : "Restons dans notre champ de compétence qui est celui de la défense de la France par rapport aux menaces extérieures."

"Je crois savoir que quand on est militaire on ne fait pas ce genre de choses en cachette, à la petite semaine", a , de son côté, réagi Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur à dénoncé le manque de "courage" de "gens anonymes" et pointé du doigt une "grossière manœuvre" à l'approche des élections régionales et présidentielle. "Ça m'inquiète", a reconnu de son côté le patron du PS, Olivier Faure, estimant que la gauche "devait réfléchir à toutes ces menaces".