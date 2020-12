Nouvelles manifestations policières devant l'Arc de Triomphe

"Aujourd’hui, quand on a une couleur de peau qui n’est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé [...]. On est identifié comme un facteur de problème et c’est insoutenable". Ces propos du chef de l'État Emmanuel Macron tenus lors de son interview au médiat Brut, consécutifs à l'agression du producteur Michel Zecler par des policiers ne passent pas chez les forces de l'ordre. Pour protester contre ces allégations de contrôle au faciès, une centaine de policiers se sont rassemblés lundi soir devant l'Arc de Triomphe à Paris.