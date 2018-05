Novel : un hôtel bar-restaurant a rouvert ses portes grâce à SOS Villages

Novel, en Haute-Savoie, se trouve à proximité de la frontière avec la Suisse et du lac Léman. Véritable lieu de rencontre, l'hôtel bar-restaurant est l'unique commerce de ce village de 54 habitants. Grâce à SOS Villages, l'établissement a pu rouvrir ses portes depuis un mois. Il a en effet été repris par Yoan et Cécile, un couple en provenance de la Nouvelle-Calédonie.



