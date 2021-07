Plus de 300 noyades accidentelles en un mois, dont 79 mortelles

Ce nombre est élevé si on le compare à une enquête réalisée en 2018 sur la même période : une hausse de 22% pour les noyades accidentelles, et de 58% des décès. Parmi ces 314 noyades accidentelles, les enfants de 0 à 5 ans (21% des noyades) et les personnes âgées de 65 ans et plus (25%) sont les catégories d'âge les plus touchées. Ces accidents ont lieu principalement en mer (143) puis dans les piscines privées familiales (61), les fleuves et rivières (45) et les plans d'eau comme les lacs (33).