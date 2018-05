Noyers-sur-Serein, le village fortifié du Moyen-âge

Dans la série des "plus beaux villages de France", nous vous emmenons à Noyers-sur-Serein, dans l'Yonne. Cité fortifiée à l'époque médiévale, elle compte 600 habitants. Situé sur la route royale entre Paris et Lyon, le village, hébergeant des artisans, présente encore son savoir-faire en artisanat d'art. Riche en Histoire, Noyers-sur-Serein attire plus de 40 000 touristes chaque année.



