Nuit de la solidarité : 1 500 bénévoles se sont mobilisés pour recenser les SDF à Paris

Dans la nuit du jeudi 15 février, 1 500 bénévoles ont sillonné les rues de Paris pour recenser les SDF. Après deux heures de formation, ils ont été divisés en 350 équipes. Baptisée "Nuit de la solidarité", cette opération a pour but de connaître les nombres et les besoins des sans-abri afin de mieux les aider. Les premiers résultats de cette enquête de terrain seront rendus publics le mercredi 21 février.



