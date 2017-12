Nuit de Noël : les lieux de culte sont sous haute surveillance

C'est une soirée de Noël très encadrée. Jusqu'à lundi, policiers, gendarmes et militaires, quadrillent les lieux de culte où seront célébrées les traditionnelles messes de Noël. De Paris à Marseille, près de 100 000 hommes et femmes ont été mobilisés pour assurer la sécurité. À Notre-Dame de Paris, un dispositif est mis en place pour fouiller systématiquement les visiteurs qui souhaitent pénétrer sur le parvis.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.