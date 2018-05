Numéro unique d'urgence : "Regrouper les '3 S', santé, secours, social"

LCI : Vous allez expérimenter un numéro unique d'urgence à partir d'octobre. S'agit-il de créer un "911" à la française ?

Pierre Mardegan : Je n'utilise pas ce terme de "911". Il s'agit pour nous de créer une plateforme commune avec un numéro unique regroupant les "3 S", à savoir la santé, les secours et le social, et peut-être avec un preneur d'appels unique. Le ministère de tutelle décidera du numéro en question. L'expérimentation va donc concerner les actuels 15 (Samu), 18 (pompiers), 115 (Samu social), les urgences médecins ainsi que le 119, qui concerne l'enfance en danger. Pour des raisons de place, la plateforme sera regroupée au Centre de traitement de l'alerte (CTA) de Montauban, où les travaux d'aménagements commencent la semaine prochaine. Nous cherchons à créer une activité de services où chacun pourra se recentrer sur son métier.

LCI : L'initiative trouve-t-elle une résonance particulière après l'affaire Naomi à Strasbourg ?

Pierre Mardegan : Je reste très prudent sur ce sujet. Il n'est pas possible de tirer des conclusions d'un enregistrement [de l'opératrice du Samu, NDLR] sorti du contexte, et chaque Samu a sa propre organisation. Il faudra attendre les résultats de l'enquête interne. Cela dit, nous portons depuis plusieurs années la question de l'amélioration de la prise en charge. Ce travail sur la plateforme unique a commencé en février avec le préfet et s'est traduit par la création d'un groupe de travail multidisciplinaire. Les modifications techniques qu'implique cette réorganisation feront l'objet d'une présentation le 18 juin, en vue du lancement en octobre.