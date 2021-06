Numéros d'urgence en panne : les conseils des autorités et les alternatives mises en place

Répéter les appels, changer de téléphone, contacter d'autres numéros... Les autorités et Orange ont communiqué, mercredi 2 juin, sur les solutions qui s'offrent aux Français face au problème technique survenu chez l'opérateur et qui perturbait, dans la soirée, des numéros de téléphone fixes, dont de nombreux centres d'appels d'urgence.

Localement, l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a indiqué a elle aussi livré quelques conseils sur les réseaux sociaux : "Si votre appel au 15 n’aboutit pas, renouvelez-le sans discontinuer, si possible depuis un fixe. Ne saturez pas les lignes et n’appelez que pour des urgences établies. Nous communiquerons très vite des numéros dédiés par département." L'ARS a également mis en place des numéros d'urgence, comme le 01 71 19 60 45 à Paris.

"Orange nous dit que la panne pourrait être réparée, en tout cas (l'opérateur) y travaille pour qu'elle soit réparée dans la soirée", a précisé Olivier Véran sur TF1 . "C’est identifié, on est mobilisés à fond pour que le service soit rétabli dans les plus brefs délais", a souligné un porte-parole de l'opérateur.

L'incident affecte de manière "partielle, mais significative la réception des appels d'urgence 15/17/18/112 sur l'ensemble du territoire national", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. La cellule interministérielle de crise a été activée. De source proche du dossier, on a exclu tout "piratage" informatique.

Dès 18h, des dysfonctionnements massifs ont été signalés aux quatre coins du pays, entraînant de grosses difficultés pour les services de secours. "Très vite, on a fait un petit tour de France et on a constaté que presque tous les départements étaient touchés", a expliqué à l’AFP François Braun, président du syndicat Samu-Urgences de France et médecin urgentiste. "On ne sait pas quelles conséquences cette panne aura, c’est encore trop tôt pour le dire", a-t-il ajouté.