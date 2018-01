Marre d'appeler un numéro surtaxé pour contacter l'administration ? Il va falloir être patient...

Bonne nouvelle. L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi à jeudi la fin des appels surtaxés pour joindre une administration ou un service public. Un numéro fixe et non surtaxé sera mis en place début 2021. Actuellement, le numéro d'entrée vers les services administratifs, le fameux "39 39", est facturé 15 centimes d’euros la minute, tout comme le numéro d’appel récemment instauré pour obtenir des renseignements sur le prélèvement à la source.





Après l'adoption en commission spéciale d'un amendement du chef de file LREM Laurent Saint-Martin et de son groupe sur ce texte, il est prévu que les services de l’État, ou les personnes publiques et organismes délégataires d’une mission de service public, mettent à disposition du public un numéro d’appel téléphonique non géographique, fixe et non surtaxé (au prix d'un appel local).