Samu, pompiers, SOS médecins... Quel numéro doit-on composer en cas d'urgence ?

En France, nombreux sont ceux qui peinent à se retrouver entre les différents numéros d'urgence. Partant de ce constat, un centre installé près de Montpellier collecte les appels du 15, du 18 et du 112. Cette plateforme ouverte depuis 2014 permet de transférer plus rapidement les appels et ainsi de gagner en efficacité en cas d'urgence.





La mort de Naomi Musenga, qui a été en contact avec plusieurs services (dont le Samu de Strasbourg, qui ne l'a pas prise au sérieux et lui a dit d'appeler SOS Médecins) avant d'être prise en charge, a tristement mis en lumière cette problématique.





Si ces numéros gratuits et ouverts 24h sur 24 existent depuis des années, il n'est pas rare de les confondre encore. Petit tour d'horizon rappelant qui joindre et dans quel cas :