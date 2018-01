Nutella : la Répression des fraudes va enquêter sur la promotion d'Intermarché

Ferrero, propriétaire de la marque Nutella, s'était désolidarisé de cette opération, et avait souligné que "cette promotion a été décidée de manière unilatérale" par Intermarché. Ferrero avait "déploré cette opération et ses conséquences qui créent confusion et déception dans l'esprit des consommateurs".





Cette décision intervient alors qu'un projet de loi doit être présenté, mercredi, pour encadrer la grande distribution. Parmi les mesures phares de ce projet, issu des Etats généraux de l'alimentation, figurent notamment un encadrement des promotions dans les grandes surfaces, ainsi qu'un relèvement de 10% du seuil de revente à perte