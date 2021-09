Obligation vaccinale : le casse-tête du secteur de l'aide à domicile

J-2. L'obligation vaccinale contre le Covid-19 entre en vigueur mercredi pour 2,7 millions de personnes. Au même titre que les personnels des hôpitaux et maisons de retraite, les soignants libéraux, les pompiers ou encore les ambulanciers, les personnels de l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile, devront dès lors pouvoir justifier auprès de leur employeur d'un schéma vaccinal au moins partiel. Faute de quoi, ils verront leur contrat de travail suspendu et ne pourront plus exercer.

Faute d'études et de données officielles sur la couverture vaccinale chez les professionnels concernés, chacun s'en remet à ses estimations, à manier avec prudence, mais qui font foi faute de mieux. Via "les remontées des adhérents", l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) évalue pour sa part à ce jour la proportion des non-vaccinés parmi les professionnels du secteur à 5%. "Nos directeurs sont moins inquiets qu'ils ne l'étaient au début de l'été, des inquiétudes se sont résorbées au fil du temps", concède Nzhate Maazouz, responsable du pôle Politiques publiques, qui précise qu'il y a quelques semaines, il était plutôt question de 15 à 20% de personnels non vaccinés. Si cette estimation semble rassurante à première vue, elle n'en demeure pas moins source d'inquiétude pour ses représentants. "On n'est pas les derniers de la classe c'est sûr, ça peut paraitre très faible 5% mais cela suffit à avoir un impact qu'il va falloir compenser", détaille la représentante de l'UNA. Or, "c'est un secteur un peu sinistré en terme d'attractivité des métiers (...) pas valorisé et mal rémunéré", poursuit celle qui anticipe d'"importantes difficultés pour remplacer les personnels" qui viendraient à confirmer leur volonté de non-vaccination.

"Nos professionnels ne sont plus sur les marchés et il n'y a plus de solution côté intérim (...) des solutions il n’y en a pas des masses", résume-t-elle, rappelant que la mission du secteur est de "garantir aux personnes qu'il accompagne une continuité de service". Pour éviter que de futures suspensions du contrat de travail n'en arrivent, in fine, à "mettre en difficultés les personnes assistées", l'heure est à la pédagogie. Jusqu'au dernier jour.