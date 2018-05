Obsèques d'Angélique à Wambrechies : l'adieu d'une ville traumatisée

C’est une ville traumatisée qui se prépare à rendre un dernier hommage à Angélique. Les obsèques de la jeune fille de 13 ans auront lieu ce samedi à 9h30 à l’église Saint-Vaast à Wambrechies. Depuis le meurtre d’Angélique, une vague d’émotion a submergé les habitants de cette commune du Nord.





Beaucoup connaissaient le tueur présumé, David Ramault. La semaine dernière, ce père de deux enfants, chauffeur de bus chez Transpole, la société de transports en commun lillois, était passé dans le parc où se trouvait Angélique. Ancien voisin de la fillette, il avait prétexté vouloir lui remettre des objets pour ses parents et l’avait entraînée chez lui. L’homme, condamné par le passé pour viol et agressions sexuelles, avait avoué rapidement en garde à vue avoir violé Angélique avant de l’étrangler et de cacher son corps dans un bois. L'homme a été mis en examen pour séquestration, viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans.