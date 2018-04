Vous pourrez bientôt connaitre la durée de vie de votre télé ou votre machine à café, voici comment

"Le consommateur pourra alors se dire : 'Effectivement, ce produit peut me sembler un petit peu plus cher, mais le constructeur s’engage à me fournir la pièce détachée, les plans pendant un certain temps et le produit est démontable'. Parce qu’aujourd’hui, quand le consommateur est devant le rayon des réfrigérateurs dans un magasin, il peut avoir du mal à comprendre l’écart de prix qui existe entre les différents produits", regrette Jean-Charles Caudron.