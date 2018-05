Obsolescence programmée : les collants aussi ?

Pour réaliser son étude, HOP a interrogé 3000 personnes, à 98% des femmes. Selon les personnes interrogées, 72% des paires de collants ne dépassent pas les 6 utilisations, et 40% ne survivent pas à plus de 3 ! Des durées de vie limitées qui obligent les consommateurs, selon les calculs de l’association, à acheter en moyenne 10 à 11 paires par an, pour un budget de plus d’une centaine d’euros. Près de 93% des personnes interrogées expliquent s’être débarrassées de leur paire de collants non pas parce qu’elle ne leur allait plus mais parce qu’elle était trouée (42,5%) et qu’elle s’était filée (49,8%).