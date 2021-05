Occupation de Pôle emploi : 200 paysans mobilisés, une députée LFI bousculée par la police

Une action coup de poing pour interpeller Emmanuel Macron. Ce jeudi, environ 200 agriculteurs ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis de la future politique agricole commune (PAC). Occupant les locaux de la direction générale de Pôle Emploi à Paris, ils ont notamment réclamé qu'elle soit davantage tournée vers l'emploi. Les "arbitrages" présentés la semaine dernière par Julien Denormandie vont conduire le secteur à "perdre 10.000 à 15.000 paysannes et paysans par an", fustige Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne, à l'origine du rassemblement. Le mouvement demande ainsi le plafonnement des aides aux grands exploitants pour faciliter la redistribution et la revalorisation du paiement sur les premiers hectares pour soutenir les petites et moyennes exploitations.