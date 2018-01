Océan déchaîné, toiture détériorée, montée des eaux... Eleanor a fait des ravages

A Saint-Malo, les plus intrépides sont sortis bien avant l'aube pour résister à l'assaut des vagues. Certains apprécient le spectacle de l'océan déchaîné. D'autres, par contre, l'ont beaucoup moins goûté. Dans le nord de la France, la tempête Eleanor a arraché la toiture d'une église. Désormais c'est dans le Sud et en Corse que les vents seront les plus violents.



