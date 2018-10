Octobre rose : grâce au tatouage 3D, elle aide les femmes à se reconstruire après un cancer du sein

"Je suis partie apprendre la technique de tatouage 3D aux Etats-Unis", explique-t-elle. "Cette technique vise à utiliser des encres de tatouage définitives qui vont donner un aspect complètement réaliste au mamelon et à l'aréole du sein, parce qu'on fait vraiment du trompe-l'oeil. Et grâce à cette vraisemblance, la patiente s'approprie mieux le sein reconstruit. Elle peut se projeter dans cette nouvelle image corporelle. Les femmes que je reçois me disent souvent que c'est 'la cerise sur le gâteau', parce que cette étape leur permet de se retrouver. Quand on reconstruit le sein, on reconstruit aussi une histoire familiale, un couple..."





Un projet soutenu par l’institut Gustave Roussy, centre européen de lutte contre le cancer. L’un des chirurgiens esthétique de cet institut, Nicolas Leymarie, spécialisé dans la reconstruction mammaire, explique à LCI pourquoi il dirige régulièrement des patientes, le moment venu, vers les bons soins d’Alexia. "La technique du tatouage 3D intervient en troisième position dans la reconstruction d'un sein après une mastectomie. D'abord, il faut recréer le volume, puis la symétrie de la poitrine. C'est un processus long et qui demande plusieurs opérations chirurgicales. A l'hôpital, nous avons plusieurs méthodes pour reconstruire l’aréole. Nous travaillons à partir d'une greffe ou de la dermopigmentation, mais les résultats ne sont pas toujours symétriques, ni durables. Or, la technologie de la reconstruction du mamelon et de l’aréole par le tatouage en 3D est à la fois définitive et très esthétique. Nous sommes très contents que cette technique arrive en France grâce à Alexia Cassar."