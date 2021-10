"Octobre rose", mois de la lutte contre le cancer du sein : des "notices roses" pour accompagner les patientes

Réinventer les notices de médicaments, pour proposer des guides se concentrant non pas sur le soin lui-même, mais sur la manière de vivre l'épisode éprouvant de la maladie : c’est l’objectif visé par des associations, des oncologues et le laboratoire Lilly France, qui lancent en ce mois d’Octobre Rose les "Notices Roses". Ces guides sont destinés à soutenir au quotidien les patientes, en rappelant "l’importance des soins de support et de l’accompagnement physique, social et moral dans le quotidien des femmes atteintes du cancer du sein", détaille le communiqué de presse.

Ces dépliants ont été imaginés par un comité rassemblant patientes, oncologues, professionnels de santé et du bien-être, mais aussi coach sportif et cheffe cuisinière, dans le but de proposer aux malades, mais aussi à leur entourage des conseils couvrant plusieurs champs de la vie quotidienne. "Comment en parler avec ses proches", "quelle alimentation pour mieux faire face", "comment continuer à s’épanouir sexuellement" : autant de questions abordées par ces notices.

Le laboratoire Lilly France, dont l’une des branches est consacrées à l’oncologie, à savoir le traitement médicamenteux des cancers, s’est entouré pour ce faire des associations CAMI Sport & Cancer, Juris Santé, L’Institut du Sein d’Aquitaine et Vivre comme avant, toutes spécialisées dans l’accompagnement de patients victimes de cancer.