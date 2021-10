Emploi : quand l'AP-HP recrute... sur Le Bon Coin

Pour plusieurs de ses 39 établissements à Paris et en banlieue, la structure recherche un aide-soignant, un masseur-kinésithérapeute, un infirmier en soins généraux, un infirmier de bloc opératoire et un manipulateur en électroradiologie.

Après les vagues successives du Covid et la vaccination obligatoire des professionnels de santé, l'AP-HP se trouve en manque d'effectifs, ce qui entraine la fermeture de certains services. À la mi-septembre, 340 soignants avaient par exemple été suspendus pour ne pas avoir été vaccinés. Et aujourd'hui, on dénombre 250 infirmiers de moins dans les Hôpitaux de Paris qu'il y a un an, d'après des chiffres publiés par Le Monde. Pour remédier à ces pénuries de personnels, une vaste campagne de recrutement avait été lancée cet été avec 4000 postes recherchés, dont des infirmiers et des aides-soignants.