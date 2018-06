Oise : quand les gendarmes font des cadeaux aux bons conducteurs

Sur les routes de l'Oise, il y a les contrôles classiques avec jumelles et éthylotest. Mais pour renforcer la sécurité des automobilistes, les gendarmes ont aussi, désormais, une autre méthode très originale. Après une filature de cinq à dix minutes d'une voiture, ils invitent le conducteur, s'il n'a commis aucune infraction, à rejoindre le bas-côté pour lui offrir des cadeaux.



