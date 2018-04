Oise : un parc d'attractions refuse l'entrée à un enfant atteint d'une leucémie puis s'excuse

Une journée à oublier. Samedi, un enfant souffrant d'une leucémie s'est vu refuser l'entrée du parc d'attraction Saint-Paul, dans l'Oise, parce qu'il portait un masque de protection. Le directeur de l'établissement s'est excusé auprès de la famille d'Alym, dix ans, qui a subi deux greffes de moelle osseuse, en juin et septembre 2017. "J'ai appelé cet après-midi la maman d'Alym Ould Teibe et je me suis excusé. Je lui ai dit qu'elle serait bien accueillie, elle et son enfant, s'ils voulaient revenir au parc. Que c'était un loupé", a déclaré à Gilles Campion, parent de l'emblématique "roi des forains" Marcel Campion.