Olympe, "enfant de la Lune", interpelle Thomas Pesquet sur sa maladie

"Bonjour Thomas Pesquet Je m’appelle Olympe et je suis une enfant de la Lune. Dès que je sors, je dois mettre une protection anti-UV qui ressemble vraiment à ton casque. Il n’y a pas une journée où on ne me fait pas la blague : "T’es déguisée en cosmonaute ?" Alors je me dis que ce serait carrément la classe si tu devenais le parrain de notre association. On pourrait alors répondre : "Oui et on connaît Thomas Pesquet !". Pour une fois, notre maladie serait un super avantage ! Profite bien de ton voyage !", poste la jeune fille sur Twitter et Facebook.

En quelques heures son message est relayé des centaines de milliers de fois, à tel point qu'il a fini par remonter jusque dans l'espace et aux oreilles de Thomas Pesquet. Une réponse officielle de l’agence spatiale européenne en français n’a d'ailleurs pas tardé à arriver, comme le raconte la mère d'Olympe à Paris Normandie. "On nous a dit que Thomas Pesquet avait été très touché par le message d’Olympe. Mais malheureusement, il ne pouvait pas être le parrain de notre association, car il l’est déjà pour l'association Aviation Sans Frontières."