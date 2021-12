Vols ou billets d'avion annulés pour cause de Covid : comment puis-je me faire rembourser ?

SOCIÉTÉ - Face à la recrudescence de la pandémie et à ses conséquences, les compagnies aériennes ont été contraintes de mettre en place des mesures inédites pour leurs vols. La question de l'indemnisation préoccupe les voyageurs en premier lieu. Éclairage.

Ce sont pas moins de 8 000 vols qui ont été annulés dans le monde le week-end dernier par les compagnies aériennes en raison notamment de la mise en quarantaine de pilotes, hôtesses de l'air et autres membres du personnel. Les professionnels du secteur aérien ne sont bien sûr pas les seuls à être victimes de la pandémie. En effet, en plus des avions restés cloués au sol, des milliers de voyageurs, positifs au Covid-19 ou cas contacts, ont été contraints d'annuler leurs vols à la dernière minute. À l'image d'Angela, de son mari et de leurs deux enfants. Ce couple devait partir pour Rome dimanche soir pour une semaine. "Pietro avait fait le check-in le dimanche matin. À midi, j'ai été testée positive au Covid. Mon mari et mes deux enfants sont pour le moment négatifs, mais cas contacts. Personne n'a pu partir et nous sommes tous les quatre à l'isolement à Paris", raconte Angela à LCI.

"Un simple coup de fil a suffi à régler le problème"

Face une pandémie qui dure et à des variants qui se multiplient, les compagnies aériennes ont pris des mesures sans précédent pour ses voyageurs. Ainsi, Angela, Pietro et leurs deux enfants ne perdront pas un centime pour les billets qu'ils n'ont pu utiliser. "Un simple coup de fil à Air France a suffi pour régler le problème", explique Angela. "On nous a proposé un bon d'achat ou un remboursement intégral des quatre billets d'avion aller-retour sous deux mois. C'était étonnamment très simple. On ne nous a d'ailleurs pas demandé pour le moment de justificatif attestant que l'un de nous était positif". Sur la page d'accueil de son site, Air France annonce en effet : "Tous nos billets sont modifiables et remboursables si vous réservez avant le 1er février 2022, pour un voyage jusqu'au 30 juin 2022". "Si les conditions tarifaires de votre billet n'autorisaient pas un remboursement, vous recevrez un avoir valable 1 an dont vous pourrez demander le remboursement à tout moment pendant 1 an à compter de sa date d'émission", précise la compagnie.

Bien regarder les conditions des billets

Air France n'est bien sûr pas la seule compagnie à proposer de telles dispositions comme le rappelle le Centre européen des consommateurs (CEC). "Votre droit au remboursement des billets dépendra uniquement des conditions de vos billets. Si les billets ne sont pas modifiables ou annulables, le remboursement n’est pas garanti, même si vous invoquez les restrictions de déplacements émises en France pour demander l'annulation de votre vol", explique-t-il. Il rappelle que dans le contexte sanitaire actuel, la plupart des compagnies aériennes prévoient des conditions de réservation flexibles, payantes ou non, qui permettent de changer son vol ou d'obtenir un avoir en cas d'empêchement. "Il faut généralement en faire la demande dans un certain délai avant le départ. Contactez votre transporteur au plus vite pour vérifier les conditions de votre billet et demander si possible un report de vol ou un bon d'achat", prévient-il sur son site.

Le vol est annulé, quels sont vos droits ?

Si votre transporteur a annulé votre vol en raison de la pandémie de Covid-19, vous avez en principe droit au remboursement de votre billet. "Si l'annulation de votre transport a pour cause le Covid-19, vous ne pourrez pas exiger en plus une indemnisation, car il s'agit d'un évènement exceptionnel, inévitable et extérieur à la compagnie. Consultez le site de votre transporteur pour connaître les mesures exceptionnelles proposées et les procédures de remboursement, des formulaires dédiés sont généralement prévus", recommande le CEC.

Des informations sur tous les sites

Depuis l'arrivée du variant Omicron, toutes les compagnies aériennes ont mis en évidence sur leurs sites les conditions d'annulation et/ ou de remboursement des billets d'avion. "Garantie de flexibilité : modifiez votre vol sans frais jusqu’à 2 heures avant le départ", affiche ainsi EasyJet sur sa page d'accueil. "Pour toute réservation annulée par Transavia, un remboursement ou un report de vol vous est proposé", annonce aussi la compagnie Transavia. Elle précise aussi à ceux qui ont une réservation pour un vol prévu prochainement et qui ne souhaitent pas voyager qu'ils peuvent "demander le report de votre voyage sans frais de modification", et ce "jusqu’à 2 h avant votre vol". "Une différence de prix pourra cependant s’appliquer si le tarif du nouveau vol est plus élevé", avertit-elle. En cas de litige avec un transporteur européen, les voyageurs sont invités à contacter le CEC. Le site Flightright recense lui aussi toutes les possibilités offertes aux voyageurs contraints de rester dans leur ville en raison du Covid.

