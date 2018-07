On a échangé nos correspondants : Bordeaux à l'épreuve des clichés

Les Bordelais sont souvent perçus comme réservés et snobs par leurs compatriotes. Afin de vérifier ces préjugés, notre correspondante lyonnaise a fait le déplacement à Bordeaux. Pour ce faire, elle a posé au hasard des questions aux habitants qu'elle a rencontrés. Notre Lyonnaise a également voulu répondre à la question : "ne boit-on que du vin de Bordeaux à Bordeaux ?" Dernier préjugé à confirmer, Bordeaux serait une belle endormie. Ces idées reçues sur la ville sont-elles vraies ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.