"On a eu beaucoup moins de dons" : après la Coupe du monde, les réserves de sang au plus bas

Après ces trois semaines de disette, il manque à l'EFS "environ 20.000 poches de sang pour aborder sereinement l'été". Ce qui correspond à deux jours de prélèvements. Actuellement, les réserves de sang permettent de tenir 10 jours, mais "c'est trop faible pour le mois d'août".





"Nous avons besoin de vous dans le cadre des collectes événementielles organisées partout en France et en particulier dans les stations balnéaires et dans les 123 sites fixes de l'EFS". En effet, les dons doivent être réguliers et continus pour couvrir les besoins car la durée de vie des produits sanguins est faible : 5 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges.