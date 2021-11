"On a fait 3 km en 4h et je suis tombé en panne" : la galère des automobilistes de l'A89, bloqués par la neige

On imagine sans mal qu'une partie d'entre eux ont regretté d'avoir pris leur voiture ce jour-là. Dimanche 28 novembre peu après 18h, puis dans la nuit suivante, près de 600 véhicules sont restés bloqués sur l'A89 dans les deux sens à hauteur de Thiers (Puy-de-Dôme). En cause, la tombée de la neige, qui a finalement entrainé jusqu'à 21 kilomètres de bouchons.

Dès la nuit tombée, la neige a paralysé tout le trafic. Avec une file de voitures à l'arrêt qui semblait interminable, entre le va-et-vient des déneigeuses et celui des dépanneuses, la plupart des automobilistes ont été immobilisés pendant plusieurs heures.

"Pour rentrer sur Toulouse, on a eu la très bonne idée de passer par là. Et depuis 16h on est bloqués, on n'a fait qu'un km", racontait au 13h de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, un automobiliste. Une autre nous confiait : "On prend notre mal en patience, mais là ça devient long, très long".