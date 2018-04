"On a retrouvé des cocktails molotov, il y a eu des dégradations" : la ministre Frédérique Vidal défend l'évacuation de Tolbiac au petit matin

Ce type d’évacuation pourrait-il avoir lieu dans d’autres facs bloquées ? La ministre rappelle que les évacuations se font uniquement à la demande des présidents d’université. Sur certains sites, se tiennent uniquement des débats, et "il n’y a pas de risques sur les biens et les personneS", estime Frédérique Vidal. "Lorsque le président d’Université ne se sent plus en capacité de maintenir la sécurité des personnes, ils font appels au préfectures, et ce sont les préfets qui décident de l’opportunité d’intervenir ou pas."





L'intervention des forces de l'ordre à Tolbiac avait été réclamée dès le 9 avril par Georges Haddad, président de l'université Paris-1 dont dépend Tolbiac. "J'ai du mal à le décrire (le site) tellement je suis consterné par l'état du centre, un vrai capharnaüm. La violence, la drogue, le sexe même. On me l'a dit, et je crois que c'est vrai, il se passe des choses qui sont indignes", avait-il déclaré récemment.