"On est là, on vous écoute, on vous croit" : Emmanuel Macron s'adresse aux victimes de violences sexuelles sur mineurs

Le livre de Camille Kouchner a fait l'effet d'une bombe. Depuis qu'elle a osé crever l'abcès de l'inceste, qui pourrissait sa famille de l'intérieur depuis des décennies, la fille de l’ancien ministre Bernard Kouchner a donné le courage à des milliers d'autres victimes de témoigner, notamment via le hashtag #MeTooInceste. Dans son ouvrage, Camille Kouchner révèle que son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, a agressé sexuellement son frère jumeau "Victor" alors qu'il était seulement âgé de 14 ans.

Face à cette vague, dont les politiques se sont emparés, Emmanuel Macron a réagi ce samedi. Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, il s'adresse directement aux victimes de violences sexuelles sur mineurs. "On est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seules", déclare le chef de l'État, se félicitant que "le silence construit par les criminels et les lâchetés successives, enfin, explose". Et d'ajouter : "La honte aujourd’hui change de camp".