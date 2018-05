"On fait la fête à Macron et son monde !" : qui est derrière cette "manifestation pot-au-feu" du 5 mai ?

S’ils mettent en avant l’esprit festif, familial, non violent, les organisateurs revendiquent surtout la différence. D’ailleurs, ils ne veulent pas appeler l’événement une "manifestation", c’est une "marche" : "On veut que ce soit une manif’ différente, une marche, car on en a marre des défilés syndicaux", raconte Johanna Silva.





Dans la forme, le cortège qui se formera entre la rue de l’Opéra et celle du 4-Septembre, s’annonce plutôt structuré : dans le carré de tête, pas de tête d’affiches, mais une mise en avant des "lutteurs". Il sera en effet composé des "représentants des luttes au sens large", Ehpad, Air France, RATP, étudiants, hospitaliers. Les politiques, eux, seront priés de la jouer discret, et de se fondre dans le reste du cortège. François Ruffin y compris.





Petite touche personnalisée, des chars s’inséreront dans le cortège. Dans un esprit carnaval, donc, mais avec un message bien clair, à l’attention d’Emmanuel Macron, qui sera représenté sur chacun d’eux. "Il y aura quatre chars, le char Jupiter, le char Dracula, le char Napoléon, avec des matraques géantes et des flingues géants. Chacun vise à montrer le monde de Macron, le capital, la violence, le libéralisme", détaille une organisatrice. "Le dernier char, représentera notre monde, ce sera le char résistance, qui montrera toutes les alternatives qui existent."

Et plus généralement, l’inventivité est laissée à tout un chacun pour cette manif’ qu’ils appellent aussi "pot-au-feu". "Une manif’ pot-au-feu, c’est chacun arrive avec quelque chose, chacun peut ramener sa pancarte, sa banderole, son drapeau, on met tous nos ingrédients dedans, et c’est comme ça qu’on fait monter la sauce. Et on a bien l’intention de faire sauter le couvercle."





La comm' montre aussi l'esprit du mouvement, cocasse, bon enfant, un univers coloré diablement efficace, mêlant confettis et figures grimaçantes de Macron, affiches pop et ludiques, reprenant parfois les graphismes de mai 68. Tout ça diffusé via les réseaux, Youtube, Facebook, Twitter, appuyé aussi sur des médias comme Le Média, ou Fakir, le journal créé par François Ruffin...