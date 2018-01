"On peut jouir lors d'un viol" : les signataires de la tribune du Monde se désolidarisent des propos de Brigitte Lahaie

Dans un post publié sur sa page Facebook jeudi 11 janvier dans l'après-midi, Peggy Sastre, cosignataire de la tribune, a délivré un communiqué assurant que les "rédactrices et signataires (...) se désolidarisent totalement des propos tenus par (...) Brigitte Lahaie, concernant 'la jouissance du viol', qui les a tenus en son nom et en son seul." Le communiqué poursuit ainsi : "Ces termes n'apparaissent ni dans notre tribune ni dans les interventions médiatiques qui ont suivi la publication de ladite tribune. Nous sommes une très large majorité à considérer que ces propos sont insultants envers les femmes victimes de violences sexuelles et de viols."